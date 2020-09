Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat am Samstag im Dom Stefan Häußler (Speyer) und Artur Noras (Lauterecken) zu Priestern geweiht. Der 1974 in Speyer geborene Häußler ist der erste Neupriester aus der Domstadt seit 1989. In seinem früheren Berufsleben war er als Jurist tätig. Er wurde durch Handauflegung, Gebet und Salbung geweiht.

„Das Bild des Priesters hat sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt“, betonte Wiesemann in seiner Predigt. „Wir sind schon lange nicht mehr ,Hochwürden’. Und wir sind froh, dass wir das nicht mehr sein müssen.“ Die Aufgabe des Priesters sei ein „doppeltes Knien“: vor Jesus und im Dienst an den Menschen. Wiesemann zelebrierte die Messe gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Regens Markus Magin und Spiritual Martin Seither. Dabei waren die Eltern und Angehörigen, Freunde und Wegbegleiter der Neupriester sowie die Mitglieder des Domkapitels, Priester und Mitarbeiter des Bistums.

Für eine breitere Öffentlichkeit war die Messe wegen der Corona-Auflagen nicht zugänglich. Sie wurde aber ins Internet übertragen. Am Sonntag, 13. September, feiert Häußler seine Primiz um 11 Uhr in St. Bernhard in Speyer.