Zu einem Fasten- und Solidaritätsessen für die Opfer des Kriegs in der Ukraine lädt das Priesterseminar Sankt German für Palmsonntag, 10. April, in seine Räume in der Straße Am Germansberg ein. Das Essen beginnt im Anschluss an den Gottesdienst gegen 11 Uhr und läuft laut einer Pressemitteilung bis 13 Uhr im Speisesaal. Auf dem Speiseplan stehen eine Suppe sowie Dampfnudeln mit Wein- oder Vanillesoße. Für die Mahlzeit wird um eine Spende zugunsten der Ukraine-Nothilfe gebeten, um die unter dem Krieg leidenden Menschen zu unterstützen. Die Idee zu diesem Fastenessen hatten laut der Mitteilung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Priesterseminars, die an diesem Tag ehrenamtlich arbeiten werden. Um das Fastenessen entsprechend planen zu können, bittet das Priesterseminar um eine Anmeldung unter Telefon 06232 60300 oder per E-Mail an info@sankt-german-speyer.de. Die Speisen gibt es auch zum Mitnehmen.