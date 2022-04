Ab Montag, 2., bis Mittwoch, 4. Mai, jeweils im Zeitraum von 8 Uhr bis 18 Uhr, werden sogenannte Betongleitwände entlang der B39 beim Priesterseminar errichtet. Das teilte die Stadt Speyer mit, die darauf hinweist, dass Autofahrer dann mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen. Hintergrund sind die beginnenden Bauarbeiten zum Neubau der Fuß- und Radverkehrsbrücke über die B39. Laut Stadt wird für die Arbeiten auch der Einfädelungsstreifen an der Anschlussstelle Vogelgesang verkürzt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 50 Stundenkilometer reduziert. „Infolge dieser, aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit notwendigen Maßnahmen, besteht zu Hauptverkehrszeiten eine erhöhte Staugefahr“, so die Stadt. Der Verkehr in Fahrtrichtung B9 wird an der Anschlussstelle Vogelgesang ausgeleitet, über die Paul-Egell-Straße und die Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle Süd wieder auf die B39 geleitet. In der Paul-Egell-Straße wird entlang der Umleitungsstrecke beidseitig Haltverbot angeordnet. In Fahrtrichtung Salierbrücke bestehe keine Sperrung. Ferner müssten in der Paul-Egell-Straße und am Priesterseminar die Gehwege gesperrt werden.rhp/xla