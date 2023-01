Lisa Eschenbach, Leiterin der städtischen Pressestelle, verlässt die Stadtverwaltung. Sie wechselt zum 1. April 2023 zur Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer, wie sie auf Anfrage bestätigt. Sie werde dort für Online-Kommunikation zuständig sein, berichtet die 33-jährige Hochstadterin, die seit 2016 in Diensten der Stadtverwaltung stand und seit Februar 2020 als Leiterin der Pressestelle deren Außendarstellung wesentlich prägte. Sie gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn sie habe in den sieben Jahren bei der Stadt viel gelernt und viele Kontakte geknüpft. Bei der neuen Aufgabe freue sie sich vor allem auf „reichlich Gestaltungsspielraum und Platz für Kreativität“. Eschenbach hat Politikwissenschaft und Öffentliches Recht studiert und ist Teil des Leitungsstabs von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Weitere Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle ist Annika Siebert. Eschenbachs Stelle soll nachbesetzt werden.