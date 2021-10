Mit reichlich Corona-Verspätung kann am 15. Oktober nun doch die Premierenlesung für „Festbierleichen“, den schon vor einiger Zeit erschienenen jüngsten Kriminalroman des Speyerer Autors Uwe Ittensohn.

In einer Veranstaltung von Osiander in Speyer liest Ittensohn aus seinem Buch am Freitag, 15. Oktober, um 20 Uhr im Alten Stadtsaal in Speyer.

Karten gibt es bei Osiander Speyer, Telefon 06232 60540, speyer@osiander.de.

Ein abgetrennter Finger am Strand der Ludwigshafener Parkinsel, ein Einbruch bei einem ansässigen Chemieunternehmen und ein toter Wachmann bei der Mannheimer Eichbaum-Brauerei. Handelt es sich hier um tägliche Polizeiroutine oder hängen die Fälle etwa miteinander zusammen? Und dann geht auch noch ein Erpresserschreiben bei der Speyerer Bürgermeisterin ein - das Bier für das Brezelfest soll vergiftet werden. Wird es dem Ermittlerteam um Sartorius und Achill gelingen, die tödliche Gefahr für die Festbesucher abzuwenden?