Aus ihrem erfolgreichen „Tanz in den Mai“ haben Gemeindeschwester plus Alexandra Mally und das Seniorenbüro ein neues Angebot entwickelt: „Tanz in St. Hedwig“ mit Start am Freitag, 21. Juni, von 15 bis 18 Uhr.

115 Besucher aus Speyer und dem Umland bis Heidelberg waren zum „Tanz im Mai“ in St. Hedwig. Das hat das Team um Alexandra Mally motiviert: „Wir machen weiter“, teilt sie mit. Neben dem Seniorenbüro komme Unterstützung von der Pfarrei Pax Christi, von den Lebensmittelrettern und den Silbertalern. Für Musik sorgt Alleinunterhalter Andreas Maier.

Geplant sind zunächst vier Termine mit Beginn am Freitag, 21. Juni, 15 bis 18 Uhr. Außerdem ist der Tanzsaal in der Heinrich-Heine-Straße 8 schon für 19. Juli, 16. August und 13. September gebucht. „Die Veranstaltung ist ohne festen Eintritt, geben Sie soviel Sie möchten, für Musik, Kaffee und Getränk“, so die Ankündigung.