Dem rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz wird traditionell in jedem Jahr in der Vorweihnachtszeit für das Foyer ein Baum aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt im Land gespendet. In diesem Jahr spendet Speyer erstmals den Baum. Das hat die Sprecherin der Stadtverwaltung, Lisa Eschenbach, auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. „Dieses wurde bei uns angefragt, weil Speyer bisher noch nie an der Reihe war“, so die Sprecherin. Die Kosten für die Fällung und den Transport übernimmt der Landtag. Geplant ist eine offizielle Übergabeveranstaltung im Landtag Anfang Dezember. Wie genau das unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, werde aktuell in Mainz geklärt. „Klar ist aber, dass Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler den Baum offiziell dort übergeben wird.“