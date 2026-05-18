„Zeitensprünge – Die 20x20-Revue“ kommt ab Freitag ins Zimmertheater Speyer.

Was könnte besser zu den 20er-Jahren passen als eine Revue? Eine solche 20x20-Bühnenshow präsentiert das Speyerer Zimmertheater mit „Zeitensprünge“, zwischen denen genau 100 Jahre liegen. Bei einer Probe waren wir dabei.

Es geht los mit dem zweiten Teil. Veronique Weber und Markus Maier stehen bereit. Bevor Maier indes aus Brechts „Dreigroschenoper“ singt, setzt er noch schnell den Probenhut auf. Fetzig und sehr witzig nehmen beide Darsteller die noch wenigen Besucher des Zimmertheater-Kellers mit zum Schauplatz Speyer. Maier ist nach eigenen Angaben der Robin Hood der Prohibition und will unbedingt nach Berlin. So wie viele damals wie heute. Weber hingegen möchte ein bayerisches Mädel in der Pfalz bleiben.

Szene mit Véronique Weber und Markus Maier. Foto: Klaus Landry

Maria Breuer hat das Zwei-Personen-Stück geschrieben. Die künstlerische Leiterin des Zimmertheaters führt Regie. Die Verbindung zwischen Berlin und Speyer ist ihr großartig gelungen, ebenso die zwischen den Goldenen Zwanzigern und heute.

Die Boa kratzt so sehr, dass Weber mit Wasser von innen dagegenhalten muss. Sie erzählt von ihrem Hausverbot im Kaufhof und findet auch musikalisch grandios in ihre Rolle. Sie raucht durch die Zigarettenspitze und liest in der „Freundin“, vor 100 Jahren die Zeitschrift für Frauen, die gleichgeschlechtliche Liebe lebten und erlebten. Maier wird zu der modernen Frau von damals, die ihr Glück in synthetischen Strümpfen findet.

Szene mit Véronique Weber und Markus Maier. Foto: Klaus Landry

Situationskomik, ausgelassene und nachdenkliche Stimmung findet auf der Bühne und im Zuschauerraum gleichermaßen statt. Maier fordert Straffreiheit für Homosexuelle und alle dazwischen. Heute ist sie Realität, auch in Sachen Emanzipation hat sich einiges getan. Aber sonst hat sich in 100 Jahren erschreckend wenig geändert, sind Regisseurin und Protagonisten überzeugt. Das Zimmertheater belegt bestehende Defizite eindrucksvoll mit Geschichten, Lyrik, Musik und Stummfilm.

Gefördert vom Kultursommer Rheinland-Pfalz hat sich Breuer des diesjährigen Themas „Die Goldenen Zwanziger“ auf vielfältige Weise angenommen. Es gibt eine Reminiszenz an Marlene Dietrich , sogar Charlie Chaplin tritt noch einmal ins Rampenlicht. Eine Tanzlehrerin hat choreographiert und Weber und Maier tänzerisch wie im Rausch in die Roaring Twenties geführt.

„Eine Riesen-Party“ sei die Revue für ihn, schwärmt Maier in der Proben-Pause von dem Stück, für das er alles geben will. Weber genießt das Lebensgefühl, die Mode (außer der Boa) und weiß, das „Zeitensprünge“ mehr als nur einen Blick auf 100 Jahre werfen. „Wir haben etwas wirklich Wichtiges zu sagen“, betont die Schauspielerin. Recht hat sie!

Info

Premiere ist am Freitag, 22. Mai, 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Samstag 23. Mai, Freitag, 29. Mai, Freitag, 26., und Samstag, 27. Juni, jeweils 20 Uhr Zimmertheater, Kulturhof Flachsgasse, Speyer. Karten: tickets@zimmertheater-speyer.de und im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Speyer Telefon 06232 25675.