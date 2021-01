Das Stück „Name: Sophie Scholl“, ein Ein-Personen-Stück für Menschen ab 15 Jahren von Rike Reiniger, hätte am 9. November 2020 im Rahmen der ersten SchUM-Kulturtage in Speyer im Alten Stadtsaal beim Kinder- und Jugendtheater Premiere haben sollen. Wegen des zweiten Lockdown musste diese abgesagt werden. Nach dessen Verlängerung ist nun auch der zweite Termin, der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, nicht möglich. Theaterleiter Matthias Folz hat nun den 9. Mai, den 100. Geburtstag von Sophie Scholl, für die Premiere vorgesehen.

Das Stück ist ein Monolog der fiktiven aktuellen Jurastudentin Sophie Scholl (Aliki Hirsch), die sich mit ihrer Namenvetterin, der historischen Figur Sophie Scholl, Widerstandskämpferin der „Weißen Rose“, die 1943 für ihre Überzeugungen von den Nazis hingerichtet wurde, beschäftigt. „Wir erfahren viel über die ,Weiße Rose, und die ganz private Sophie Scholl von damals, aber auch darüber, warum es sich auch heute noch lohnt, Zivilcourage zu zeigen“, so die Kurzbeschreibung von Folz.

Da das Weihnachten-Stück für 2020, „Das letzte Schaf“ von Ulrich Hub (dem Autor von „An der Arche um Acht“, das 2019 im Kinder- und Jugendtheater Furore machte), nur in Schulaufführungen gespielt wurde, kommt es Ende des Jahres auch ins dann hoffentlich wieder mögliche „normale“ Programm des Kinder- und Jugendtheaters.