„Abendshopping im Lichterglanz“: So hieß die Premiere, mit der Stadt, Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ und 17 Einzelhändler am Freitag um Kunden warben. Das nasskalte Wetter hielt manche Kunden vom Besuch der Innenstadt ab, aber die individuelle Beleuchtung der teilnehmenden Geschäfte wurde sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Verantwortlich dafür war Lukas Goldberg von der gleichnamigen Veranstaltungstechnik-Firma in Landau. 56 für alle Farben gerüstete LED-Scheinwerfer und 17 Leuchtkegel, die vor den Geschäften übermannsgroß in Szene gesetzt wurden, hatte ab Freitagvormittag aufgebaut (Bild, vor dem Sportmodegeschäft Sakul). „Wir hatten überlegt, alles in den Stadtfarben rot und blau zu beleuchten, uns dann aber doch für individuelle Lösungen abgestimmt auf die Farben der Geschäfte entschieden“, berichtete er. Er wäre offen für eine Neuauflage, die städtische Organisatorin Heidi Jester auch: „Ich gehe auf jeden Fall hin“, hatte sie schon vor dem Abendshopping angekündigt.