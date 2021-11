„Das letzte Schaf“, ein Theaterstück nach einer wahren Geschichte für Jung und Alt ab sechs Jahren von Ulrich Hub, hat am Sonntag, 28. November, um 15 Uhr Premiere im Alten Stadtsaal beim Kinder- und Jugendtheater. Im vergangenen Winter wurde die Produktion bereits in Schulaufführungen gezeoigt.

Die Weihnachtsgeschichte wird erzählt aus der Sicht zweier Schafe, hintersinnig und (g)rasend komisch.

Ulrich Hub zu seiner Neuinterpretation der Weihnachtsgeschichte: „Ich hatte mich immer darüber gewundert, dass die Schafe – Kernbestandteil der Weihnachtskrippe – im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommen. Den Hirten auf dem nächtlichen Feld wird lediglich ausgerichtet „Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden“, und schon machen sie sich auf den Weg. Von einer Krippe ist ebenso wenig die Rede wie von einem Stall. Schon gar nicht von einem Ochsen oder einem Esel. Das Kind könnte also ebenso gut in einem Schuhkarton unter einer Autobahnbrücke liegen.“

Weitere Vorstellungen am 5., 12., 18. und 19. Dezember um 15 Uhr sowie am 23. Dezember um 19 Uhr. Kartenreservierung unter 06232 2890750 oder an reservierung@theater-speyer.de, Infos: www.theater-speyer.de