Mirjam und Arne Dembek werden künftig den protestantischen Kirchenbezirk Speyer gemeinsam führen. Sie haben sich gemeinsam um das Dekansamt beworben und haben die Wahl am Samstag gewonnen. Auf das Ehepaar entfielen 61 Stimmen. Ihre Mitbewerberin, die Speyerer Pfarrerin Christine Gölzer, erhielt 17 Stimmen von 79 Wahlberechtigten.

Dass sich zwei Personen ein Dekansamt teilen, ist neu in der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Landessynode hatte erst im Mai diese Möglichkeit als Gesetzesänderung beschlossen. Für die 42-jährige Mirjam und den 48 Jahre alten Arne Dembek ist das enge Zusammenarbeiten nicht neu: Sie bezeichnen sich als „gut eingespieltes Team“. Seit 13 Jahren teilen sie sich eine Pfarrstelle – zunächst in Ludwigshafen-Mundenheim und seit 2014 in Kandel.