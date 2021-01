Die Speyerer Pestalozzischule ist beim Engagementwettbewerb „Sich einmischen – was bewegen“ als eines von 34 Jugendprojekten in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, haben die Preise bei einer virtuellen Feier verliehen. Normalerweise gibt es dafür einen festlichen Rahmen in der Staatskanzlei. Für die 34 Projekte, die sich mit Themen wie Umweltschutz, Demokratiestärkung und gesellschaftlichem Zusammenhalt befassen, gab es jeweils 500 Euro. Die Gewinnerprojekte sind automatisch für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert.

In Speyer prämiert wurde das „Projekt Nestpfleger“ der Johann-Heinrich-Pestalozzischule. Immer mittwochs trifft sich laut Landesmitteilung deren Klasse W3, um den Stadtteil Vogelgesang, in dem die Schule liegt, sauber zu halten. „Die Schüler pflegen dabei im Stadtteil aufgestellte Blumenbeete, fegen Laub im Herbst und sammeln herumliegenden Müll.“ Zudem kämen die Förderschüler somit ins Gespräch mit Bewohnern, was sehr gut ankomme.