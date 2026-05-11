Der Irankrieg lässt Sprit- und Gaspreise steigen – kommt es zum Umdenken in Speyer? Wird die Energiekrise zum Beschleuniger der Energiewende? Das sagen Betriebe vor Ort dazu.

Seit Ende Februar herrscht Krieg im Nahen Osten – seither erreichen die Preise für Öl und Gas neue Rekordhöhen. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran macht sich hierzulande besonders bei den Kosten fossiler Energien bemerkbar. Der Hauptgrund für die jüngste Preisexplosion ist die weitgehende Blockade der Straße von Hormus. Durch die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean wurden vor Kriegsbeginn große Mengen an Erdöl und Kraftstoffen transportiert – nun reißt der Konflikt ein beträchtliches Loch in diesen Handel.

Wie abhängig Deutschland von fossilen Energien aus Krisenregionen ist, zeigte sich bereits zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine Anfang 2022. Nun – fast genau vier Jahre später – sieht die Situation ähnlich aus, wenn nicht noch zugespitzter. Führen diese Entwicklungen zu einem Umdenken in der Bevölkerung? Alternativen, die unabhängiger von den zurzeit teuren fossilen Kraftstoffen machen, könnten unter anderem Solaranlagen und Elektroautos sein. Gibt es in Speyer erkennbare Trends hin zu erneuerbaren Energien? Die RHEINPFALZ hat bei regionalen Unternehmen nachgefragt.

Ölkrise führt zu Umdenken bei Autofahrern

„Diesen März konnten wir im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung des Absatzes von neuen Elektrofahrzeugen um etwa 20 Prozent verzeichnen“, berichtet Christian Renck, Geschäftsführer des Autohauses Renck-Weindel, das unter anderem Standorte in Speyer und Römerberg hat. Auch bei gebrauchten E-Autos gebe es ein gesteigertes Kundeninteresse. Neben der wieder eingeführten staatlichen Förderung für Elektrofahrzeuge sieht Renck vor allem die seit März deutlich gestiegenen Spritpreise als Treiber für den Anstieg der Verkaufszahlen: „Das hat bei einigen Autofahrern zum Umdenken geführt.“

Unabhängig von kurzfristigen Kaufimpulsen steige aber auch die grundsätzliche Akzeptanz der Elektromobilität, so Renck. Hemmnisse seien weiterhin die höheren Anschaffungskosten gegenüber vergleichbaren Verbrennermodellen sowie die begrenzte Ladeinfrastruktur, insbesondere im privaten Bereich.

Lokale Solarbranche spürt steigendes Interesse

Nicht nur Autohäuser, auch Anbieter von Solaranlagen in Speyer spüren einen deutlichen Impuls. „Unsere Auftragslage hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt“, sagt Bernd Gauweiler, Geschäftsführer des Speyerer Unternehmens Trendpower, das Solaranlagen installiert. Er führt die Entwicklung unter anderem auf die Krise im Nahen Osten zurück. Derzeit sehe er den Effekt noch als eher kurzfristig an, ergänzt aber: „Ich glaube, dass sich das immer mehr festigen wird.“ Aktuell sei die Firma mit Aufträgen ausgelastet, Kunden müssten mit zwei bis drei Wochen Wartezeit für eine Beratung rechnen. „Wenn das in den nächsten Wochen so weitergeht, müssen Kunden womöglich wieder länger auf die Montage einer Solaranlage warten“, so Gauweiler.

Dennis Schlesinger, einer der Geschäftsführer der Speyerer SoNachhaltig GmbH, die Solaranlagen, Wärmepumpen und Klimaanlagen installiert beobachtet einen ähnlichen Trend. „Wir erleben seit Beginn des Jahres eine starke Nachfrage nach Solaranlagen – in den Monaten März und April hat sie sich aber deutlich gesteigert“, sagt Schlesinger. Gegenüber Januar und Februar bedeute das ein Plus von etwa 50 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Nachfrage verdoppelt.

Als Gründe nennt Schlesinger neben dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran auch eine wachsende Unzufriedenheit mit der deutschen Wirtschaftspolitik. „Preiskapriolen an den Tankstellen machen die Abhängigkeit von Gas und Öl direkt spürbar.“ Er erwartet zum Beginn der kommenden Heizperiode weitere Preissprünge beim Gaspreis und kritisiert die Linie der Bundesregierung: „Das Festhalten an fossilen Energien ist für die Verbraucher und die Wirtschaft die größte Herausforderung – ich würde sogar von einer Bedrohung sprechen“, mahnt Schlesinger.

Stadtwerke vermelden Anstieg seit 2025

Um eine Solaranlage legal am eigenen Haus zu betreiben, muss diese beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden – in Speyer sind das die Stadtwerke. Nach Angaben der Stadtwerke Speyer gab es im März 2026 mehr als doppelt so viele Anmeldungen wie in den zwei Monaten zuvor. Bereits 2025 sei der Zuwachs an Solaranlagen im Netzgebiet hoch gewesen, man sei zuversichtlich, dass sich die Entwicklung 2026 in ähnlicher Größenordnung fortsetzt.