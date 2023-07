Die Deutsche Krebsgesellschaft hat eine Einheit des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses mit einer besonderen Ehrung bedacht.

Die fünf Mitarbeiter des spezialisierten onkologischen Pflegeteams bilden laut Diakonissen „Deutschlands Onko-Team 2023“. Damit werde ihre besonders erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Versorgung von Krebspatienten gewürdigt. Das Urteil habe die Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege in der Krebsgesellschaft (DKG) gefällt.

Die Jury habe unter anderem die fächerübergreifende Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien hervorgehoben. Am von der DKG zertifizierten Onkologischen Zentrum Speyer arbeiteten spezialisierte Ärzte und Therapeuten Hand in Hand. Preiswürdig seien auch die tägliche Pflegevisite und die Freistellung der Fachschwestern für ihre besondere Aufgabe in der Onko-Pflege gewesen.