Theodore Bongmoyong Lemnyuy ist Praktikant in der Pfarrei Heilige Hildegard. Der Kameruner hat schon schwere Zeiten durchgemacht, durch die ihm Freunde aus der Pfalz halfen.

Theologiestudent, Integrationsmanager, Postzusteller – Theodore Bongmoyong Lemnyuy hat schon einige Stationen hinter sich gebracht, seit er 2013 aus Kamerun nach Deutschland kam. Seit einigen Monaten ist er beim Bistum Speyer angestellt und seit April ist er außerdem Praktikant in der Pfarrei Heilige Hildegard in Dudenhofen. Aufgewachsen ist Lemnyuy im englischsprachigen Teil Kameruns. Er ist Christ, Teile seiner Familie gehören aber auch dem Islam an, wie er erzählt. Sein Großvater sei Imam gewesen und habe 23 Kinder gehabt, erzählt er. Die Idee, in Deutschland Theologie zu studieren, sei aus einem Vorschlag von Herz-Jesu-Priestern entstanden. „Deutschland hat einen guten Ruf in Kamerun“, sagt Lemnyuy, dessen Heimatland vor dem Ersten Weltkrieg deutsche Kolonie war.

Lemnyuys Wunsch, nach Deutschland zu kommen, erfüllte sich 2013, als er an der Universität in Freiburg einen Studienplatz bekam. Nicht nur die deutsche Sprache galt es für den Kameruner zu erlernen: „Altgriechisch, Hebräisch und Latein – das war schon eine Herausforderung, wenn man gerade erst vom Deutschlernen kam“, erinnert er sich lachend. 2022 schloss er sein Studium ab. Statt zur Kirche verschlug es den jungen Mann während seines Studiums und danach erst einmal in andere Bereiche. „Ich habe überlegt, was ich wirklich für die Gesellschaft tun kann“, sagt er. Migration sei durch die Flüchtlingswelle ab 2015 ein großes Thema gewesen. So begann Lemnyuy, ehrenamtlich mit Flüchtlingen als Streetworker zu arbeiten.

Bürgerkrieg erlebt

In seiner Heimat Kamerun brach in dieser Zeit ein Bürgerkrieg zwischen englisch- und französischsprachigen Teilen der Bevölkerung aus. Geprägt haben den heute 36-Jährigen Dinge, die er damals während eines Besuchs in Kamerun gesehen hat. „Was ich erlebt habe, war grausam“, berichtet er. Während er mit Freunden Fußball spielte, sei ein Mitspieler von einer Kugel getroffen worden. Er selbst habe sich wochenlang vor den Kampfhandlungen im Wald verstecken müssen. In der Folge sei er auf die Idee gekommen, sich beruflich in die Richtung Friedensethik und Konfliktmanagement zu orientieren.

Auch Lemnyuys Abschlussarbeit drehte sich um die zunehmende Gewalt in Kamerun. Um diese in Ruhe schreiben zu können, zog er zeitweise nach Neustadt an der Weinstraße. Als passionierter Fußballer spielte er dort für den FC Hambach. Zu seiner Mannschaft und insbesondere zu Trainer Markus Wittmer ist in dieser Zeit eine enge Beziehung entstanden, wie Lemnyuy berichtet. So hätten ihm die Sportskameraden die Teilnahme an der Abschlussfahrt bezahlt. Und auch als er nach dem Studium zunächst wieder nach Kamerun zurückging, sei der Kontakt nicht abgerissen. „Ich habe mir große Sorgen gemacht, wie es weitergehen soll“, beschreibt Lemnyuy seine Gemütslage in dieser Zeit. Mithilfe seines ehemaligen Trainers und seiner Mannschaftskollegen sei er wieder zurück nach Neustadt gekommen, habe dort eine Unterkunft und eine Arbeitsstelle als Zusteller bei der Post vermittelt bekommen. Gleichzeitig absolvierte er eine Weiterbildung im Bereich Konfliktmanagement.

Was seine Hambacher Teamkollegen für ihn getan haben, bewegt den Kameruner noch immer: „Das ist nicht selbstverständlich“, sagt er. „Ich habe dadurch gemerkt, dass ich nicht alleine bin auf der Welt. Und sie haben mit dieser guten Tat nicht nur mir, sondern indirekt auch meiner ganzen Familie in Kamerun geholfen.“

Lob für die Pfälzer

Nachdem Lemnyuy zwischenzeitlich einen befristeten Arbeitsplatz als Integrationsmanager bei der Caritas in der Nähe von Freiburg gefunden hatte, meldete sich das Bistum Speyer bei ihm, wo er sich ebenfalls beworben hatte. Dort ist er nun seit November 2025 in der Personalabteilung für Priester aus der Weltkirche zuständig. Das Praktikum in der Pfarrei Heilige Hildegard soll den 36-Jährigen vorbereiten, ab Herbst eine Ausbildung zum Pastoralreferenten zu machen.

Die Unterschiede zwischen Deutschland und seiner Heimat, was die Art betrifft, wie der Glaube gelebt wird, hat der Kameruner als groß empfunden. „Sehr lebendig“ seien die Gottesdienste in Afrika, sagt er. „Es ist selbstverständlich, sonntags in die Kirche zu gehen. Es gab bei uns teilweise vier Gottesdienste am Tag.“ In Deutschland sei ihm aufgefallen, wie ruhig es in der Kirche ist. Für Lemnyuy haben beide Glaubenskulturen ihre Daseinsberechtigung. „Es ist eine Vielfalt, die auch Reichtum für das Christentum ist“, findet er.

Die Menschen in der Pfarrei und generell in der Pfalz empfindet Lemnyuy als sehr offen. „Man kann schnell mit ihnen in Kontakt kommen“, sagt er. Für Ausländer sei es hier leicht, sich zu integrieren, ist sein Eindruck. Sogar der pfälzische Dialekt hat es ihm angetan: „Ich liebe ihn und lerne ihn jetzt“, sagt er und lacht. Hat er in Deutschland schon schlechte Erfahrungen aufgrund seiner Hautfarbe gemacht? Für Lemnyuy überwiegen klar die positiven Erlebnisse. „Ich will nicht sagen, dass es keine schlechten Erfahrungen gibt. Aber es gibt auch keine Rose ohne Dornen“, sagt er.