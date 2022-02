Wer Hartz IV beantragt, aber Kleinstbeträge im Vermögen verschweigt, kann vor Gericht landen. So wie eine 58-Jährige, die beim Jobcenter in Speyer Anträge eingereicht hatte.

Eine 58-Jährige, die im Rhein-Pfalz-Kreis wohnt, war vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts angeklagt, in der Zeit von 2013 bis 2017 in sieben Fällen gewerbsmäßig betrogen zu haben. Sie hatte in dieser Zeit beim zuständigen Jobcenter in Speyer jeweils Anträge auf Hartz IV gestellt und diese auch bewilligt bekommen, indem sie falsche Angaben zu den finanziellen Verhältnissen von ihr und ihrer Familie gemacht hatte.

Das Reden überließ sie Verteidiger Gert Heuer. Die Angeklagte hat mehrere Kinder, der Sohn war Schüler oder in Ausbildung und erhielt, von der Mutter beantragt, Unterstützungsleistungen. Die Angeklagte hat nicht gearbeitet, zumal sie an diversen Erkrankungen leidet, die ärztlich bescheinigt sind. Das Familieneinkommen besteht aus dem, was der Vater erwirtschaftet, außerdem aus der Vermietung eines Zimmers.

14.000 Euro Schaden?

Die Angeklagte hat zu den genannten Zeiträumen in ihren Anträgen nicht immer alle Familienfinanzen offengelegt. Es gab Sparbücher und Konten, die nicht auftauchten. Damit hat sie die Behörde getäuscht und Leistungen erhalten, die sie nicht oder nicht in der Höhe hätte erhalten dürfen. Wie die Sachbearbeiterin und einzige Zeugin erläuterte, müssen in dem Antragsverfahren auch kleine Beträge angegeben werden. Andernfalls ist der Bescheid rechtswidrig, muss aufgehoben und neu ausgefertigt werden.

Die Anklage gab den entstandenen Schaden mit 14.000 Euro an, wie die Berechnung allerdings entstanden ist, und ob sie stimmt, blieb unklar. Das Gericht stand vor der Wahl, mit hohem Aufwand weitere Aufklärung zu veranlassen, oder eine pragmatische Lösung zu finden. Nachdem das Gericht zusammen mit dem Verteidiger der zuständigen Sachbearbeiterin des Jobcenters schon zwei Stunden gebraucht hatte, den ersten der sieben Anklagepunkte aufzuklären, zogen sich Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger zu einem Gespräch zurück.

Eingestellt - unter Auflage

Die Verfahrensbeteiligten kamen überein, das Verfahren vorläufig einzustellen. Dies unter der Auflage, dass die Angeklagte innerhalb von sechs Monaten 300 Stunden unentgeltlich gemeinnützige Arbeit verrichtet. Werden diese Stunden absolviert, wird das Verfahren endgültig eingestellt.