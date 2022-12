Die Historiker-Kommission, die die Straßennamen Speyers unter die Lupe nehmen soll, ist komplett. Neben Lenelotte Möller, Leiterin des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums, und Christiane Pfanz-Sponagel, Leiterin des Stadtarchivs, wurde als dritter Gutachter Wilhelm Kreutz berufen. Kreutz ist außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte an der Universität Mannheim und Vorsitzender der Hambach-Gesellschaft für historische Forschung und politische Bildung. Der Verein forscht zum Hambacher Fest 1832 und zur Demokratiegeschichte. Neben den beiden Expertinnen, welche nach Vorstellung der Stadtverwaltung die Speyerer „Innensicht“ in die Arbeit der Kommission einbringen, soll Kreutz mit dem „Blick von außen“ an die Aufgabe herangehen.

Das dreiköpfige Gremium ist vom Stadtrat beauftragt, alle Straßennamen in Speyer durchzugehen und zu überprüfen, ob sie problematisch sind. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) geht von zehn bis zwölf Namensgebern aus, deren historische Rolle genauer beleuchtet werden müsse, weil diese unter Umständen zweifelhaft sei. Konkret benannt worden waren bereits der frühere Oberbürgermeister Karl Leiling, Kirchenpräsident Hans Stempel und Museumsdirektor Friedrich Sprater, bei denen es jeweils um ihren Umgang mit dem NS-Regime geht.

Die Kommission wird nach Angaben der Stadt zu Beginn des kommenden Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Eine vollständige Liste der Speyerer Straßennamen und auch der vorhandenen Vorschlagsliste für künftige Straßennamen seien bereits übergeben worden.