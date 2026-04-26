Zunftbaumfest zwischen Olivenölen, Gartensteckern und Bratwurst: Die Kulisse parallel zum Frühlingsmarkt war neu und schmeckte nicht allen.

„Im nächsten Jahr gehört die Bühne wieder uns“, sagte Malermeister Sascha Oppinger. Kritik an der terminlichen Überschneidung zwischen Zunftbaumfest und Frühlingsmarkt herauszuhören. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wandelte diese in eine positive Einstellung gegenüber der Dopplung um.

„Die Kombination ist etwas Besonderes. Es kommen Welten zusammen, die sich nicht nur ergänzen, sondern gegenseitig bereichern sollen“, führte sie aus. Sie relativierte die parallel laufenden Aktivitäten vor vollen Biertischgarnituren: Der Frühlingsmarkt sei beim Zunftbaumfest nur zu Gast.

Die im September anstehende Oberbürgermeisterwahl warf dort ihre Schatten voraus. Vertreter der SPD stärkten der Amtsinhaberin den Rücken. Zwei Bänke weiter hatte der zweite Kandidat, Mike Oehlmann, Platz genommen. Von Haus aus der FDP zugehörig wurde er umrundet von einer Delegation der CDU. Die hatte – wie auch die Freien Wähler – Unterstützung im Wahlkampf für Oehlmann zugesichert, der als freier Kandidat ins Rennen geht.

Im Schatten des Zunftbaumes, dessen Abbild in Miniatur von den Handwerkern auf einem Wagen über die Maximilianstraße gezogen worden war, blieb die Politik im Großen außen vor. Präsenz zu zeigen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen waren die hauptsächlichen Aspekte.

Für wichtige Botschaften der OB wurde neutraler Beifall gespendet. Von einer gelebten Stadtkultur und tiefen Wurzeln des Handwerks in Speyer sprach sie, ebenso von Verlässlichkeit, gegenseitiger Unterstützung und dem Aufrechterhalten der Infrastruktur in der Stadt. „Die Handwerkstradition ist eine beeindruckend wachsende Gemeinschaft“, betonte Seiler. Bierbrauer und Vergolder erhöhten die Wappen am Zunftbaum auf 31.