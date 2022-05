Am Donnerstag war „Europatag“ – und der hat eine weitere tolle Initiative für junge Leute in Speyer mit sich gebracht. Sozialkunde-Leistungskurse des Edith-Stein-Gymnasiums hatten zusammen mit Lehrer Klaus Ritter Politikerinnen für eine Podiumsdiskussion an die Schule eingeladen. Europaabgeordnete Christine Schneider (CDU), Bundestagsmitglied Misbah Khan und Kaltrina Misini-Mani von den Jungen Europäischen Föderalisten waren im großen Musiksaal des Mädchengymnasiums zu Gast. „Es sollten Powerfrauen sein“, so Ritter. „Vor allem ging es um den Ukraine-Krieg“, berichtete er nach der von vier Schülerinnen moderierten Debatte. Aber auch der Klimawandel habe eine Rolle gespielt – mit einer klaren Kritik aus dem Schülerinnenkreis: Die EU tue zu wenig konkret dagegen.