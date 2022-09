Das für Freitag, 16. September, geplante Konzert der Potsch Potschka Band beim Gitarrensommer im Alten Stadtsaal muss krankheitsbedingt leider ausfallen. Die gekauften Karten werden zurückgenommen. Eröffnet wird das Festival heute um 20. 30 Uhr mit einem Konzert von Ralf Illenberger. Morgen spielen zur gleichen Zeit Biréli Lagrène und das Wawau Adler Quartett. Am Samstag, 17. September, 20.30 Uhr, ist das Trio Fado wieder in Speyer – und am Sonntag, 18. September, dann um 19 Uhr, spielen Friedemann Wuttke und William Sabatier. Infos unter www.kulturring.com.