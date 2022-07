Geschätzte 207.000 Euro will die Stadt für Verkehrserhebungen an Postplatz und Gilgenstraße in die Hand nehmen. Acht solcher Zählungen sind in drei Stufen bis 2024 geplant. Die Ausschreibung für die verkehrsplanerische Begleitung soll noch im Juli erfolgen, die Auftragsvergabe im August. Im September sollen erste Daten erhoben werden.

Die Kosten der ersten Stufe können nach Angaben der Stadt aus dem Budget der städtischen Tiefbauabteilung getragen werden. Geplant ist, in den nächsten Jahren jeweils für mehrere Monate unterschiedliche Verkehrsregelungen in der Achse Gilgen-/Bahnhofsstraße zu testen. Zunächst bliebe alles beim Alten, dann würden zwischen den Einmündungen Kapuzinergasse und Untere Langgasse zunächst ein verkehrsberuhigter Bereich und dann eine Fußgängerzone getestet.

Es sei nicht möglich, die hauseigenen Verkehrsplaner drei Jahre lang für Verkehrszählungen abzustellen, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Entscheidung für die Vergabe an ein externes Unternehmen. Die Verkehrsversuche müssten qualifiziert begleitet werden: „Wir können nicht auf Daten zurückgreifen, die noch nie erhoben wurden.“ Die Erhebungen sollten dann als Entscheidungsgrundlage für Umgestaltungen des Bereichs über den Postplatz hinaus dienen, sagte Seiler.

Der Verkehrsausschuss hat den Plänen mehrheitlich zugestimmt. Linken und Wählergruppe ist die Auslagerung der Verkehrserhebungen zu teuer. Der Stadtrat entscheidet endgültig in seiner Sitzung am Donnerstag.