Die Nachfragen, wann der für Ende Januar angekündigte Verkehrsversuch am Postplatz beginnt, werden häufiger. Eigentlich hätte die freie Durchfahrt in Abschnitten der Bahnhof- und Gilgenstraße schon längst für ein Jahr durch einen verkehrsberuhigten Bereich ersetzt sein sollen. „Offensichtlich gestaltet sich das Vorhaben schwieriger umzusetzen als gedacht“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU Speyer. Sie äußert sich kritisch und weist auf ein Problem hin, das Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage bestätigt: Wenn die Stadt die bisherige Landesstraße in Eigenverantwortung beruhigen wollte, müsste sie die sogenannte Baulast übernehmen und für die Kosten von Sanierungen aufkommen. Nach Darstellung der CDU müssten dann gegebenenfalls auch Anlieger Instandhaltungskosten mittragen – und zwar auf den vollen fünf Kilometern der klassifizierten Strecke durch Speyer. „Die Straßenbaulast ist der gordische Knoten, den wir noch nicht aufgelöst kriegen“, sagt OB Seiler. Derzeit werde ein Termin für Beratungen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) gesucht, der wiederum die Zustimmung vom Verkehrsministerium wolle. „Die Prüfungen haben einen längeren Zeitraum eingenommen“, teilt Martin Schafft, Leiter des LBM in Speyer, mit. Seiler schließt nicht aus, dass der Versuch erst im zweiten Halbjahr beginnen kann. Eigentlich hätte er ein Jahr bis Anfang 2024 laufen und dann mit der probeweisen Einrichtung einer Fußgängerzone in die nächste Phase eintreten sollen.