Kritik am städtischen Plan, in der Ratssitzung am Donnerstag, 1. Februar (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) die Vorgehensweise für die Umgestaltung des Postplatzes zu beschließen, äußert in einer Stellungnahme der Verein Zukunftsforum Speyer.

Der Zusammenschluss von Bürgern mit Interesse an einer „integrierten Stadtentwicklung“ rät zu einer Verschiebung des Projekts. Er schlägt vor, zuvor den Königsplatz umzugestalten. Dafür setzen sich die Aktiven seit Jahren ein. „Das würde, im Gegensatz zum kleinen Postplatz, einen erheblichen Effekt auf das im Sommer unerträgliche Innenstadtklima haben“, so Martin Gärtner, der stellvertretende Vorsitzende des Zukunftsforums.

„Anstatt Millionen in die sinnfreie Umgestaltung des Postplatzes angesichts der vielen ungelösten Probleme zu verpulvern, sollten erst einmal die Basics geklärt sein“, so der Verein. Er meint damit, dass nach der Absage des Verkehrsversuchs mit Sperrung der Nord-Süd-Achse entlang des Postplatzes zunächst die Verkehrssituation auf der wichtigen Verbindung geklärt werden müsse: „Bis heute gibt es kein Konzept, was mit dem Verkehr, der aktuell durch diese Straßen fährt, bei einer wünschenswerten und richtigen Beruhigung geschehen soll. Bisher läuft es auf Verkehrsverlagerung durch Wohngebiete hinaus.“

Wie wirken sich die Busse aus?

Er plädiert auch dafür, die Auswirkungen des veränderten Busverkehrs einzubeziehen, die erfahrungsgemäß erst nach drei Jahren ersichtlich würden. „Bus fahren ist aber der richtige Weg. Dazu ist es notwendig, den motorisierten Individualverkehr spätestens im Bereich des Hauptbahnhofs abzufangen“, heißt es. Das Parkhaus dort könne besser ausgelastet, zudem ein weiteres neben dem Naturfreundehaus gebaut werden.

Ein weiterer Vorschlag des Zukunftsforums ist eine Reduzierung des Lieferverkehrs beispielsweise mit einem Fracht-Verteilzentrum, wie es andere Kommunen bereits hätten: „Dort wird alle Ware angeliefert und dann so zusammengestellt, dass nicht zu einem Geschäft morgens fünf Lkw fahren.“ Für solche Lösungen brauche es aber politischen Mut. Für das derzeit ungenutzte Brezelhäuschen am Postplatz regt der Verein in der Stellungnahme eine Fotoausstellung zur Stadtgeschichte oder eine Umschlagstation zum „Essen-Teilen“ an.