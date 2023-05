Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zahlreiche Gewerbetreibende der Geschäfte am Postplatz und der umliegenden Straßen haben am Donnerstag zum ersten Mal am Runden Tisch mit der Stadt gesessen. Das Thema: der geplante Verkehrsversuch in der Gilgen- und Bahnhofstraße ab dem kommenden Jahr.

„Ich bin skeptisch, aber nicht stur“, erklärte Peter Bödeker, Inhaber des gleichnamigen Schuhgeschäfts am Postplatz. „Den einen geht die Umgestaltung des Postplatzes