Die Stadt möchte unter anderem auf Grundlage von in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführten Verkehrsversuchen herausfinden, wie der Postplatz zukünftig aussehen soll. Die Verwaltung plant, dazu auch Inhaber des umliegenden Einzelhandels einzubeziehen, und hat deshalb den „Runden Tisch der Gewerbetreibenden“ zur Umgestaltung des Postplatzes ins Leben gerufen. Wie die Stadt nun bekannt gibt, trifft sich dieser erstmals am Donnerstag, 20. Oktober, 18 Uhr im Stadtratssitzungssaal im Rathaus, Maximilianstraße 12.

Bei diesem ersten Termin soll es laut Stadt zunächst um die Verkehrsversuche sowie um die Frage gehen, „wie der Postplatz aus Sicht der Geschäftsinhaberinnen und -inhaber aufgewertet und wie das Brezelhäuschen in Zukunft genutzt werden“ kann. „Die Gewerbetreibenden im Umfeld des Postplatzes sind in besonderem Maße vom Verkehrsversuch betroffen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Am runden Tisch soll den Einzelhändlern die Gelegenheit geboten werden, sich mit Erfahrungen und Ideen einzubringen.

Stadtrat soll 2025 entscheiden

Die Speyerer Bürger sollen parallel dazu „in den nächsten Jahren mehrfach beteiligt und befragt“ werden. 2023 soll zunächst die erlaubte Geschwindigkeit rund um den Postplatz auf Schrittgeschwindigkeit reduziert werden, bevor 2024 der Bereich versuchsweise komplett für den Individualverkehr gesperrt wird. 2025 soll auf Basis der Versuchsergebnisse im Stadtrat eine Entscheidung fallen. Wer als interessierter Gewerbetreibender an dem runden Tisch teilnehmen will, soll sich unter www.survio.com/survey/d/Postplatz anmelden. Aus Sicht der Stadt sei für die Planung eine eingereichte Anmeldung bis zum Montag, 17. Oktober, ideal.

