Die städtischen Pläne, den Bereich zwischen Untere Langgasse und Kapuzinergasse am Postplatz für den Durchgangsverkehr zu sperren, sorgen in Speyer aktuell für viel Gesprächsstoff. Einig sind sich längst nicht alle Beteiligten.

Der Gesprächsbedarf ist nach wie vor da: Der städtische Vorschlag, mit einer Sperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Unterer Langgasse und Kapuzinergasse die Aufenthaltsqualität am Postplatz zu erhöhen, macht nicht alle Speyerer glücklich. Zuletzt hatte sich Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, zu Wort gemeldet und unter anderem kritisiert, dass die Situation der Unternehmer wegen der Pandemie und der bis vor Kurzem noch gesperrten Salierbrücke sowieso schon schwierig sei.

Ähnlich sieht das auch Thomas Armbrust, Vorsitzender des Speyerer Einzelhandelsverbands: „Viele Kollegen bangen um ihre Existenz“, teilt er mit. In der Schützenstraße sowie in der Karmeliterstraße sei mit negativen Konsequenzen durch die Sperrung zu rechnen. Armbrust schlägt vor, zwischen Gedächtniskirche und Obere Langgasse den Schwerlastverkehr mit zeitlicher Beschränkung zu verbieten sowie den Busverkehr an den Postgraben zu verlegen. Bis zur Karmeliterstraße könnte eine befahrbare Fußgängerzone eingerichtet, der Bereich von Gedächtniskirche bis Untere Langgasse zur Einbahnstraße werden, um die Schützenstraße zu entlasten. „Der Ansatz ,Gilgenstraße schließen’ greift eindeutig viel zu kurz.“

Stadtrat entscheidet im März

Der Bauausschuss hat dem städtischen Vorhaben schon zugestimmt, der Verkehrsausschuss soll am 2. März darüber debattieren, der Stadtrat am 10. März. Plan der Stadt ist es, sofern der Stadtrat zustimmt, in der zweiten Jahreshälfte 2022 zunächst den Ist-Zustand am Postplatz und in der Gilgenstraße zu beobachten. 2023 soll das Areal neun Monate lang verkehrsberuhigt werden. 2024 sollen die beiden Bereiche neun Monate lang als Fußgängerzone ausgewiesen werden.

Diesen Stufenplan begrüßt die Kooperation im Speyerer Stadtrat aus CDU, Grüne und SWG, „auch wenn Fragen bleiben“, wie die Fraktionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären. „Ein abgestuftes, auf mehrere Jahre ausgerichtetes Vorgehen ist der richtige Schritt, um die teilweise aufgeheizte Stimmung zu beruhigen.“ Gemeinsames Ziel sei nach wie vor, den motorisierten Individualverkehr in der Stadt zu reduzieren. „Das geht aber nur, wenn damit für die Anwohnerinnen und Anwohner von Schützenstraße und Unterer Langgasse keine unzumutbaren Belastungen verbunden sind“, schränkt die Kooperation ein. Die Grünen schlagen etwa ein umfassendes Parkleitsystem und Mobilitätsstationen an den Stadträndern vor. „Wichtig ist es, eine langfristig gute Lösung zu finden, die Handel, Gastronomie und Bürgerinnen und Bürger mitnimmt“, betont die SWG.

Infoveranstaltung geplant

Das sieht auch die SPD so: „Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, hier eine Lösung zu finden, mit der alle leben können.“ Sie kündigt Gespräche mit Anwohnern für den 23. Februar an und lobt die Testphase, die die Stadt angekündigt hat. Eine Testphase könne aber frühestens dann beginnen, wenn die Obere Langgasse wieder freigegeben ist.

Die Stadt hat für Donnerstag, 17. Februar, 18.30 Uhr, eine digitale Informationsveranstaltung angekündigt. Der Link ist unter www.speyer.de/postplatz zu finden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass diese nicht als Reaktion auf die Kritik zu verstehen ist. „Vielmehr ist und war es der Verwaltung von Beginn an auch in dieser Angelegenheit ein tiefes Bedürfnis, der Bürgerschaft Einblicke in die geplanten Maßnahmen zu gewähren und ihrerseits Anregungen und Fragen einzubringen, die für die Prozessbildung gewünscht und notwendig sind“, teilt Sprecherin Annika Siebert mit. Das Vorhaben basiere auf „einem gültigen Beschluss der Fachausschüsse“, den die Stadt nun konsequenterweise durchzuführen habe.