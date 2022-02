Die von der Stadt vorgeschlagene Sperrung am Postplatz für den Individualverkehr wird heiß diskutiert. Die Speyerer SPD setzt auf der Suche nach einer eigenen Meinung auf ein Bürgergespräch. Dabei zeigte sich am Mittwoch, dass die Interessenlage auch bei den Anwohnern unterschiedlich ist.

Bevor der Stadtrat am 10. März über die künftige Verkehrsführung in der Gilgenstraße und am Postplatz beraten wird, sei seine Partei daran interessiert, die Meinung betroffener Anwohner zu erfahren, erklärte Walter Feiniler, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands. Deshalb habe die SPD zu einem Bürgergespräch geladen. Feiniler berichtete dabei von bereits geführten Gesprächen der Genossen mit Mitgliedern der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, bei denen das Meinungsspektrum ebenfalls die ganze Bandbreite der vorliegenden städtischen Vorschläge umfasst habe. Über die notwendige Umgestaltung des Postplatzes diskutiert der Stadtrat schon mindestens seit 2004, sagte Feiniler, der seitdem Mitglied im Gremium ist. Geschehen sei seitdem nichts.

Einig waren sich die zahlreich erschienenen Anwohner über die Vorteile, die die Verlegung des Busumschlags vom Postplatz zum Postgraben mit sich bringen würde. „Das ist ein großes Ziel“, betonte Feiniler.

Zuerst Testphase geplant

„Nichts wird von jetzt auf gleich entschieden“, nahm der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Brandenburger die Angst vor „Hauruck-Entscheidungen“ der Stadträte. Selbst wenn sich der Rat in der nächsten Sitzung für eine Variante ausspreche, seinen zunächst Testphasen vorgesehen. Die Stadt wolle die Voraussetzungen für Verkehrsberuhigung beziehungsweise Sperrung der Gilgenstraße bis Ende 2024 erreichen, erklärte Feiniler. „Am 10. März werden die Weichen gestellt.“

Mit Sorge beschrieben Anwohner der Schützenstraße mögliche Auswirkungen auf den bereits starken Individualverkehr und die damit verbundene Lärmbelästigung im Falle der Sperrung. Beides werde nach Ansicht Betroffener massiv zunehmen. Unter Umständen könnten auch Durchfahrten von Rettungsfahrzeugen behindert werden.

Nicht gebaut für heutigen Verkehr

Ein Patentrezept hätten sie nicht mitgebracht, betonten die Sozialdemokraten. Das Einbeziehen der Nebenstraßen sei unumgänglich, sagte Feiniler. Er pochte auf konsequente Maßnahmen gegen den von der Stadt ausgerufenen Klimanotstand unter Berücksichtigung aller Interessen. Die Forderung einer Anwohnerin, CO2-, Lärm- und Feinstaubmessungen mit den geplanten Verkehrszählungen zu verbinden, nahmen die Genossen auf.

Ein Hauptproblem sahen die Anwohner darin, dass Straßen und Gebäude nicht für das heutige Verkehrsaufkommen gebaut worden sind. Zum anderen sei zu hinterfragen, warum überhaupt Individualverkehr durch die Gilgenstraße fließen müsse. Andere wünschten sich Anwohnerparkplätze und ungehinderte Zufahrten zu Wohnungen und Geschäften. „Nur Parken außerhalb der Stadtmitte macht eine Stadt attraktiv“, richtete Feiniler den Blick in die Zukunft.