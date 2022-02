Der Kreisverband der Grünen in Speyer hat die Ergebnisse seiner Umfrage zur vorgeschlagenen Sperrung des Postplatzes für den Individualverkehr veröffentlicht. Die Mehrheit der befragten Passanten hat demnach eine klare Meinung zum Thema.

119 Passantinnen und Passanten haben die Speyerer Grünen nach eigenen Angaben zwischen dem 31. Januar und 12. Februar in der Gilgenstraße zu ihrem Einkaufsverhalten befragt. Sie wollten demnach mit ihrer Umfrage herausfinden, wie sich die von der Stadt vorgeschlagene Sperrung der Strecke zwischen den Einmündungen Kapuzinergasse und Untere Langgasse für den Individualverkehr darauf auswirkt. Das Ergebnis: Laut den Grünen sind noch viele Fragen offen.

So habe die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) angegeben, die aktuelle Verkehrssituation in der Gilgenstraße als wenig oder gar nicht angenehm zu empfinden. „Als angenehm empfand die Situation nur jeder Zehnte“, teilt der Kreisverband mit. Die überwiegende Mehrheit der Befragten (68 Prozent) würde die Umwandlung in eine Fußgängerzone begrüßen. „Spannend dabei ist, dass sogar 75 Prozent der Passantinnen und Passanten, die an diesem Tag mit dem Auto in die Innenstadt gekommen waren, ebenfalls dafür sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Nur knapp ein Viertel der Befragten habe sich dem Vorhaben gegenüber skeptisch gezeigt.

„Es war uns ein großes Anliegen die Situation vor Ort zu erfassen, um den weiteren Prozess der Entscheidungsfindung mit Daten und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger untermauern zu können“, wird die Fraktionsvorsitzende Hannah Heller zitiert. In Gesprächen sei deutlich geworden, dass es Unsicherheiten über die möglichen Auswirkungen einer Umwandlung gebe. Zu den geäußerten Sorgen der Befragten zählte laut den Grünen auch die Frage, welche Routen der individuelle Autoverkehr künftig nehmen soll, wenn das Areal um den Postplatz gesperrt wird.

Laut den Grünen haben 75 Prozent der Befragten angegeben, noch weitere Geschäfte besuchen zu wollen. „Das lässt erahnen, dass die Innenstadt im gesamten attraktiv gestaltet sein soll und sowohl Einzelhändler als auch Besucher von einer Ausweitung der Fußgängerzone profitieren“, so Heller.

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, mit einer Sperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Unterer Langgasse und Kapuzinergasse die Aufenthaltsqualität am Postplatz zu erhöhen, was zuletzt auch Einzelhändler auf den Plan gerufen hatte.

Im Netz

Die Umfrage-Ergebnisse gibt es unter www.gruene-speyer.de.