Die Stadt lädt zur nächsten Beteiligungsaktion zur Umgestaltung des Postplatzes ein. Sie findet am Mittwoch, 11. Januar, 17.30 Uhr, statt. Treffpunkt für Anwohner und andere Interessierte ist nach Mitteilung der Verwaltung im Erdgeschoss der Postgalerie. Angekündigt ist eine Möglichkeit zum Dialog mit Verwaltungsmitarbeitern und der Stadtberatung Dr. Fries über den geplanten dreistufigen Verkehrsversuch und die Umgestaltung des Postplatzes. Dabei könnten Anregungen gegeben und offene Fragen geklärt werden. Eine Anmeldung zur Aktion ist nicht erforderlich. Wer aber das Anmeldeformular nutzen und Fragen zusenden möchte, kann dieses unter www.speyer.de/postplatz abrufen.

Bei dem Verkehrsversuch soll zunächst für je ein Jahr ein Abschnitt von Gilgen- und Bahnhofstraße als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, danach für den Durchfahrtsverkehr gesperrt werden. Wer sich als Anwohner in dem Projekt engagieren möchte, kann laut Stadtverwaltung Teil der sogenannten Begleitgruppe werden. Dies sei ein Arbeitskreis aus Verwaltung, Politik, ansässigem Einzelhandel und Gastronomie, Anwohnern und Interessengruppen. „Ziel der Begleitgruppe ist es, Erfahrungen zum Verkehrsversuch auszutauschen, die Erkenntnisse in die Gruppe rückzukoppeln und gemeinsam neue Ideen für die kommenden Monate zu entwickeln“, so die Stadt. Auch hier sei die Anmeldung auf der genannten Internetseite möglich.