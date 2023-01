Am Mittwoch, 11. Januar, 17.30 Uhr, startet in der Postgalerie die nächste Runde der Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Postplatzes. Wann der damit verbundene Verkehrsversuch in die nächste Runde geht, steht noch nicht genau fest.

Bisher hatte die Stadt „Ende Januar“ als Zeitpunkt genannt, zu dem von der bisherigen Tempo-30-Regelung im Bereich von Bahnhof- und Gilgenstraße beim Postplatz die Umstellung auf einen verkehrsberuhigten Bereich erfolgen sollte. Jetzt sei dies „für das erste Quartal“ vorgesehen, so Annika Siebert, Sprecherin der Stadtverwaltung. Konkreter könne sie nicht werden, da die Stadt die positive Rückmeldung von Landesbehörden abwarten müsse, bevor es losgehen könne.

Betroffen ist laut Stadt im Wesentlichen der Bereich zwischen der Bahnhofstraße 9 und der Gilgenstraße 6. In der nun anstehenden zweiten Stufe gilt dann unter anderem Schrittgeschwindigkeit, Parkverbot, und die beiden Ampeln am Postplatz werden abgeschaltet. Diese Phase soll rund ein Jahr dauern, bevor in Stufe drei in diesem Bereich versuchsweise eine Fußgängerzone mit Regeln wie in der Maximilianstraße eingerichtet werden soll.

Alle Stufen werden von Verkehrsmessungen begleitet. Die Entscheidung über die künftige Verkehrsregelung rund um den Postplatz ist laut Stadt im ersten Quartal 2025 geplant. Informationen zu dem Projekt gibt es im Netz unter www.speyer.de/postplatz. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich zu einer Begleitgruppe anzumelden und seine Meinung zur künftigen Platznutzung zu äußern.