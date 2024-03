Ein speziellerer Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis beschäftigte die Speyerer Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Demnach kontrollierte eine Streife am Postplatz einen 57-jährigen Autofahrer. Dieser habe jedoch einen Führerschein aus einem anderen EU-Staat vorgezeigt, den er prüfungsfrei aus einem afrikanischen Drittstaat erworben und dann umschreiben lassen habe. Diese Fahrerlaubnis wird laut Polizei nicht anerkannt, unter anderem, weil der 57-Jährige zum Zeitpunkt der Umschreibung seinen Wohnsitz in Deutschland hatte. Das Auto des Mannes sei an einen Bekannten übergeben worden. Den 57-Jährigen erwartet demnach ein Strafverfahren.