Wie soll der Postplatz und sein Umfeld zukünftig genutzt werden? Ein Verkehrsversuch der Stadt Speyer samt Beteiligungsformaten will das herausfinden. Bei der Eröffnung einer Ausstellung zu dem Projekt in der Postgalerie wurde deutlich: Die geplanten Änderungen in der Verkehrsführungen kommen nicht bei allen gut an.

„Wir wollen den Bereich um den Postplatz wieder stärker beleben“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Mittwochabend bei der Ausstellungseröffnung zum Verkehrsversuch