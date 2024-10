Einen Brunnen für den Postplatz fordern in einem politischen Antrag die Freien Wähler Speyer (FWS). Er soll an die Gestaltung des Platzes aus den 1980er-Jahren anknüpfen.

Die FWS stellen den Antrag für den Stadtrat infolge der Entscheidung der Landesdenkmalbehörde, das Brezelhäuschen auf dem Platz unter Schutz zu stellen. Es ist Fraktionschef Claus Ableiter zufolge ein Kunstwerk „von höchster Qualität, das unbedingt erhalten werden sollte“.

Mit einem zusätzlichen Brunnen auf dem Postplatz solle an die damalige Gestaltungsidee des Architekturbüros Böhm (Köln) angeknüpft werden. Dessen Verantwortlicher Stephan Böhm solle beauftragt werden, einen Wettbewerb für einen „großen, kühlenden, wohlgestalteten und gut zu wartenden Brunnen“ auszuschreiben. Er solle den neuen Mittelpunkt des Platzes bilden und die optimale Position des Brezelhäuschens in diesem Zusammenhang in Absprache mit dem Denkmalschutz geprüft werden. Auch Geld dafür will die FWS schon zurückgelegt wissen: Sie schlägt für den Wettbewerb 20.000 Euro im Haushalt 2025 und für den Bau des Brunnens 250.000 Euro ein Jahr später vor.

Die Stadtverwaltung bereitet derweil eine Umgestaltung des Platzes vor, zu der zuletzt mehrere Bürgerbeteiligungsrunden liefen. Gestalterische Details sind noch nicht festgelegt. Es gibt aber die Tendenz, künftig auf die Mittelinsel zu verzichten und stattdessen einen großen Postgalerie-Vorplatz anzulegen. Der Verkehr würde dann zweispurig an der Deutschen Bank vorbeigeführt. Mit Architekt Böhm war sich die Stadt zuletzt uneins über Eingriffe in die Gestaltung von Postplatz und Maximilianstraße.