Die Reihe von drei Beteiligungsrunden zur geplanten Umgestaltung des Postplatzes ist am Montagabend mit einem Workshop „Barrierefreier Postplatz“ zu Ende gegangen. Dabei wurde einiger Handlungsbedarf für das Großprojekt der nächsten Jahre erkannt: Noch hakt es an allen Ecken und Enden. Und das fängt schon beim Bodenbelag an.

Das heutige Bild des Postplatzes stammt aus den 1980er-Jahren. Es ist mit der damaligen Umgestaltung der Maximilianstraße verbunden – auch durch dieselbe Pflasterung. Als es bei