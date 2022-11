Am Mittwoch, 16. November, eröffnet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) um 17 Uhr im Erdgeschoss der Postgalerie eine Ausstellung, die der Öffentlichkeit Informationen zum Verkehrsversuch am Postplatz und in der Gilgenstraße liefern soll. Das hat die Stadt in einer Mitteilung bekanntgegeben. Teilnehmende erhalten demnach bei einem gemeinsamen Rundgang Informationen zum Verkehrsversuch und zum weiteren Beteiligungsprozess.

„Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, sich über den dreistufigen Verkehrsversuch und die Umgestaltung des Postplatzes zu informieren, sich aktiv einzubringen und mit den Akteurinnen und Akteuren in den Austausch zu treten“, heißt es in der Mitteilung. Die Ausstellung soll bis zum Januar kommenden Jahres stehen bleiben. Besonders Interessierte könnten sich mit Fragen auch direkt an das begleitende Büro Stadtberatung Sven Fries und an die Stadtverwaltung wenden. Wer das wahrnehmen möchte, wird geben sich bei Sabrina Albers (Tel. 14-2236) oder Tina Nitschke (Tel. 87093-44) anzumelden. Auf der Internetseite www.speyer.de/postplatz sind ab dem 16. November weitere Informationen abrufbar. Lesen Sie auch: Postplatz, ein Projekt, das Bürger grübeln lässt