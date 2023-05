Schmerzhafter Sturz am Postplatz: Zwei 58-jährige Männer fuhren laut Polizei am Vatertag, 22 Uhr, mit ihren Fahrrädern nebeneinander über den Platz und wollten nach rechts auf die Bahnhofstraße einfahren. „Einer der Herren kam jedoch dabei ins Schlingern, touchierte den Lenker des anderen und kam zu Fall“, berichten die Beamten. Er habe sich verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden müssen. Der gestürzte Radfahrer hatte demnach einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Beim Sturz habe er sein Handy der Marke Samsung verloren und nicht mehr wiedergefunden. Die Polizei sucht Zeugen, auch zum Verbleib des Mobiltelefons. Sie ist erreichbar unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.