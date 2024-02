Einen aggressiven 47-Jährigen in einer Bankfiliale am Postplatz meldet die Speyerer Polizei. Demnach habe der Mann am Mittwoch um kurz vor 11 Uhr seinen Bankgeschäften nachgehen wollen, „welche ihm jedoch berechtigterweise nicht gestattet wurden“, schreiben die Beamten. Trotz Aufforderung habe er die Filiale nicht verlassen wollen. Die hinzugerufenen Beamten sollten den 47-Jährigen hinausbringen, wogegen er sich jedoch gesperrt habe. Daraufhin sei er „mit einfacher körperlicher Gewalt“ zu Boden gebracht worden. Auch gegen das Anbringen von Handfesseln habe er sich gesperrt, „nach erneutem Einsatz einfacher körperlicher Gewalt“ sei dies jedoch gelungen. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden und kam auf die Dienststelle, wo er nach Polizeiangaben bis in die Abendstunden in Gewahrsam blieb. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.