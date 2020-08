Die Umgestaltung der Postgalerie steuert auf ein Etappenziel zu: Am 1. Oktober ist die Eröffnung des Amedia Plaza Hotels in einem Teil des Gebäudekomplexes geplant. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. „Alles im Zeitplan“, sagt Projektleiter Philipp Weitzel von der Eigentümergesellschaft Erwe Immobilien. Kommende Woche würden die Räume an den Hotelbetreiber übergeben, damit dieser die Inneneinrichtung der rund 120 Zimmer und der Gemeinschaftsbereiche abschließen kann. Zuvor stehen laut Stadt Straßensperrungen an: in der Bahnhofstraße zwischen Postplatz und Untere Langgasse am Dienstag, 1. September, von 7 bis 17 Uhr, an den beiden Tagen darauf in der Mathäus-Hotz-Straße. „Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Zufahrt zur Tiefgarage am Klipfelstor bleibt frei“, so die Stadt, die jeweils Kranarbeiten als Ursache nennt. Am 1. September werden daher von Palatina-Bus die Haltestellen Postplatz und Postgraben nicht angefahren. Ersatzweise geht es durch die Obere Langgasse. Die Stadtverwaltung informiert unter Telefon 06232 14-2938.