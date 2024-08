Der Seiteneingang zur Postgalerie in der Gutenbergstraße wird ab Montag, 19. August, geschlossen. Darauf weist ein entsprechender Aushang an der Tür hin. Die Schließung des Eingangs war ursprünglich schon für Juni geplant, weil im Zugangsbereich Flächen für die einziehende Gastronomie Wilma Wunder geschaffen werden. Dann verzögerte sich die Schließung allerdings, weil der Galeriebetreiber Erwe nach Kritik Nachbesserungen bei barrierefreien Zugängen ankündigte. So wurde am Haupteingang am Postplatz eine „barrierearme Rampenkonstruktion“ installiert, dieser Zugang eignet sich laut Aushang für Kinderwagen. Zudem gebe es einen barrierefreien Eingang in der Bahnhofstraße.