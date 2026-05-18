Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer bittet um Bewerbungen für ein neues Pop-up-Konzept in der Postgalerie.

In der Postgalerie wird nach Angaben der Stadtverwaltung eine neue Pop-up-Fläche in Betrieb genommen. Um diese zu bespielen, könnten sich Interessierte, insbesondere Gründerinnen und Gründer, lokale Produzierende, Kreative sowie Initiativen, bei der Wirtschaftsförderung bewerben. Die rund 100 Quadratmeter große, barrierefreie Erdgeschossfläche stehe in Kürze für befristete, innovative Nutzungskonzepte zur Verfügung – für viele Formate bis zu sechs Monate mietfrei, heißt es in einer Mitteilung.

Möglich werde das Angebot durch die gute Zusammenarbeit mit der Erwe Immobilien AG, Betreiberin der Postgalerie Speyer, die die Fläche zur Verfügung stelle. Das Ziel des Programms bestehe darin, Leerstand sichtbar zu nutzen und sowohl der Speyerer Innenstadt als auch der Postgalerie neue Impulse zu geben. „Die Fläche befindet sich an einem stark frequentierten Standort und eignet sich für eine Vielzahl von Konzepten“, so die Stadt. Auch Gemeinschaftsprojekte mit stadtgesellschaftlichem Bezug seien denkbar. Nach einer sechsmonatigen Laufzeit könne im Einzelfall auch noch eine Verlängerung vereinbart werden.

Die Konditionen richteten sich nach der jeweiligen Nutzungsart. Einzelhandelsbetriebe sowie Test- und Pilotkonzepte profitierten in den ersten sechs Monaten von Mietfreiheit, zahlten jedoch eine Nebenkostenpauschale. Kreative und kulturelle Formate sowie Gemeinschaftsprojekte ohne Verkaufscharakter könnten die Fläche in dem Zeitraum kostenfrei nutzen. Ein gastronomisches Angebot sei nicht möglich. Nutzungskonzepte könnten bis zum 12. Juni per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de eingereicht werden, danach auch für Folgenutzungen.