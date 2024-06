Bewegung in der Postgalerie: Bauarbeiten für den Einzug neuer Mieter rücken näher. Ein äußeres Zeichen wird voraussichtlich nächste Woche ein Schritt sein, der einige Beobachter verwundert: die Schließung des Eingangs in der Gutenbergstraße.

„Die Postgalerie entwickelt sich weiter und wird umgestaltet.“ So begründet ein Aushang am Einkaufszentrum in der historischen Hauptpost den Wegfall des Eingangs