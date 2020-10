Am Montag, 2. November, wird das Amedia Plaza Hotel in der Speyerer Postgalerie eröffnet. Dies teilt die österreichische Betreibergesellschaft auf Anfrage mit. Zunächst war Anfang Oktober geplant gewesen, aber die Bauarbeiten sind noch nicht fertig, und es ist noch nicht alles angeliefert, so Hotelmanager Diogo Martins. Der 33-jährige Portugiese, der zuvor auf den Malediven tätig war, koordiniert vor Ort alles. Am Wochenende werde die Küche fertiggestellt.

Amedia starte mit vier Mitarbeitern im Bereich Rezeption und Bar. Für den Zimmerservice und den Betrieb des Restaurants im Erdgeschoss gebe es externe Partner. Klar sei inzwischen auch das Konzept des Lokals: In diesem nehmen laut Martins die Hotelgäste ihre Speisen ein, es ist aber auch offen für externe Gäste. Name: „Bovino“, portugiesisch für „Rind“. Konzept: „Steakhouse“. Es komme ein Betreiber von außen, den Martins noch nicht nennt, da letzte Details zu klären seien. So sei es denkbar, dass sich die „Bovino“-Öffnung für Nicht-Hotelgäste um einige Tage verschiebt, etwa auf den 15. November.

Bar im Obergeschoss

Zweites gastronomisches Angebot im Hotel werde die Bar im Obergeschoss sein, die Amedia betreibt. „Sie ist auch offen für alle, hier gibt es in Speyer echten Bedarf“, sagt der Hotelmanager. Buchungen für das Haus mit 117 klimatisierten Zimmern und drei Tagungsräumen sind bereits möglich, gehen aber für 2020 allenfalls kurzfristig ein, so Martins. Für 2021 sehe es besser aus, auch wegen der Zusammenarbeit von Amedia mit großen Reisepartnern.