Auf Barrierefreiheit angewiesene Postgalerie-Nutzer hätten „schlechte Erfahrungen gemacht“, so die FDP. Die Stadt räumt ein, dass es Verbesserungsbedarf gibt.

Die beiden Lifte an den Zugängen zur Postgalerie seien zertifiziert, gewartet und mit Euroschlüsseln nutzbar, die gesamte Anlage von der Bauaufsicht genehmigt: Der städtische Fachbereichsleiter für Bauwesen Robin Nolasco sah auf FDP-Anfrage im Stadtrat keine grundsätzlichen Defizite in der Postgalerie. Es gebe wohl aber Nachbesserungsbedarf im Detail. Dazu habe es schon Termine mit dem Betreiber und den städtischen Behindertenbeauftragten gegeben; jeweils ein weiterer Termin sei in der nächsten Woche geplant.

So sei am Zugang vom Postplatz aus die Plattform des Treppenlifts zu klein für einen elektrisch betriebenen Rollstuhl. In der Bahnhofstraße seien Beschriftungen, die die Betriebsweise des dortigen Aufzugs erklärten, deutlich zu klein. Außerdem gibt es laut Nolasco Türen, bei denen eine automatische Öffnung wünschenswert wäre, sowie nicht nachvollziehbare Hinweistafeln. Die Stadt werde den Betreiber um Nachbesserungen bitten. Auf längere Frist strebe sie im Zuge der geplanten Postplatz-Umgestaltung einen Konsens zu einem „komplett barrierefreien Zugang zur Postgalerie ohne technische Mittel“ an.