Die Betreiber der Postgalerie kündigen Abhilfe beim barrierefreien Zugang an. Hintergrund ist Kritik daran, dass der etwa für Rollstuhlfahrer gut nutzbare Eingang in der Gutenbergstraße wegfallen soll.

Die zunächst schon für 19. Juni angekündigte Schließung des Zugangs von der Gutenbergstraße aus verzögere sich leicht, teilt Jörg Bretschneider, Sprecher von Galeriebetreiber Erwe, mit. Der Umbau in diesem Bereich für den gastronomischen Mieter Wilma Wunder beginne später als geplant. „Der Seiteneingang Gutenbergstraße bleibt bis zur Schaffung eines barrierearmen Zugangs am Haupteingang mittels einer Rampenkonstruktion erhalten“, sagt Bretschneider zu.

Eine neue „barrierearme Rampenkonstruktion“ solle vom Postplatz her die Treppen in der Säulenhalle der Galerie überwinden. Ihr Bau erfolge „kurzfristig in den nächsten Wochen“. Zudem werde gerade geprüft, ob der Zugang in der Bahnhofstraße so umgerüstet werden kann, dass er auch für Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Behinderung nutzbar gemacht werden kann. Bisher stellt dort ein nur mit Schlüssel zugänglicher Plattformaufzug eine Hürde für bestimmte Gruppen dar. Erwe und die Baubehörde der Stadt stimmten sich dauerhaft zu solchen Themen ab, betont Bretschneider. Zum Ziel des Betreibers und seiner Mieter bestehe Einigkeit: „Wir möchten, dass alle einen bequemen Zugang haben. Es sollen schließlich möglichst viele Besucher in die Galerie kommen.“