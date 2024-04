Die Eröffnung der Postfiliale in Nord lässt weiter auf sich warten. Ursprünglich hätte der Betrieb in früheren Geschäftsräumen am Heinrich-Lang-Platz im Birkenweg 5 schon zum 1. März starten sollen, „doch leider stehen noch bauliche Maßnahmen vonseiten des Vermieters aus“, sagte DHL-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczeck auf Anfrage. Erst wenn diese getätigt seien, könne ein Telekommunikationsanbieter die technischen Voraussetzungen für den Betrieb der neuen Poststelle schaffen. Auch werde derzeit noch eine Kraft für eine geringfügige Beschäftigung gesucht. Geplant sei, mit 2,5 Arbeitskräften an den Start zu gehen und die Filiale werktags täglich für mehrere Stunden zu öffnen.

Martina Müller kann die Verzögerung nicht verstehen. „Es kann nicht sein, dass ein Stadtteil mit rund 10 000 Einwohnern ohne Versorgung durch eine Postfiliale dasteht“, so die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Speyer-Nord. Sie hatte sich seit der Schließung der einstigen Filiale im Geschäft Mode Slava im vergangenen Juli für eine Anschlussversorgung starkgemacht. DHL ist dazu in geschlossenen Siedlungen mit mehr als 2000 Einwohnern verpflichtet. Eine Frist setzt die sogenannte Post-Universaldienstleistungsverordnung dafür aber nicht. Müller hat nach eigener Mitteilung mehrmals bei der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde nachgefragt, was Situation im Stadtteil aber auch nicht verändert habe. „Im Gegenteil, wir werden immer wieder vertröstet“, so die Vorsitzende. Sie fordere die DHL auf, dezidiert mitzuteilen, „woran es liegt, dass unser großer Stadtteil nach einem Dreivierteljahr noch immer ohne Poststelle dasteht, und wann man gedenkt, endlich wieder eine Poststelle zu eröffnen.“ Ein neues Startdatum nennt DHL nicht.