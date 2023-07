Gemeinsam mit dem Stadtarchiv und der städtischen Grafikerin hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer ein Poster für einen guten Zweck entworfen. Die Einnahmen sollen der diesjährigen Vor-Tour der Hoffnung zugute kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Bei der handelt es sich um eine Benefiz-Radtour, die quer durch Rheinland-Pfalz verläuft, und bei der Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder gesammelt werden. Die Tour findet von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, statt. Das Speyerer Schwarz-Weiß-Poster kann ab sofort für fünf Euro in der Tourist-Information erworben werden.

Motiv aus dem Jahr 1903

Passend zu der besonderen Spendenaktion zeigt das Poster ein Gruppenfoto des 1899 gegründeten Speyerer Radfahrer-Vereins „Frisch auf!“. Laut Stadt ist das Foto um 1903 von dem Fotografen Jakob Schrök aufgenommen worden. „Mit dem ausgewählten Motiv laden wir die Speyerer Bürgerschaft nicht nur zu einer kleinen Zeitreise zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein, sondern bieten auch die Möglichkeit, eine lobenswerte Initiative zugunsten erkrankter Kinder mit wenig Aufwand zu unterstützen“, wirbt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) für den Kauf des Posters.

Bereits zum 26. Mal wird die Vor-Tour der Hoffnung dieses Jahr vonstatten gehen – allerdings erstmals in der Pfalz und mit einem kurzen Stopp auch in Speyer. Am 21. Juli werden die Radfahrer gegen 11.15 Uhr im Domgarten mit einem kleinen Fest begrüßt. Dort ist das Poster dann ebenfalls erhältlich.