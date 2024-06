Eine andere Meinung als Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im Hinblick auf die angekündigte Schließung der Postfiliale in der Wormser Straße vertreten die Freien Wähler. Vorsitzender Claus Ableiter in einer Stellungnahme: Nicht „Entscheidungen von Konzernen“ gefährdeten das innerstädtische Leben, wie von Seiler nahegelegt, sondern es sei „eine zerstörerische Politik wie in Mannheim oder Speyer“. Ableiter nennt als Beispiele die zu Jahresbeginn deutlich erhöhten, aus seiner Sicht „wucherischen“ städtischen Parkgebühren. Auch der „zum Glück abgeblasene Verkehrsversuch“ am Postplatz hätte solche Folgen gehabt. Weitere Indizien für das Problem seien Geschäftsaufgaben und die Halbierung der Verkaufsfläche der Buchhandlung Osiander. „Die Oberbürgermeisterin und die Stadtratsmehrheit ernten, was sie gesät haben“, so Ableiter, der politische Entscheidungen gegen eine verödete Innenstadt fordert.