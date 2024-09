In der Postbank-Filiale in der Wormser Straße 2-4 werden ab Dienstag, 3. September, keine Dienstleistungen der Deutschen Post und von DHL mehr angeboten. Das bisherige Team und die Öffnungszeiten blieben voraussichtlich erhalten, aber es würden nur noch Bankdienstleistungen an dem Standort angeboten, so ein Postbank-Sprecher auf Anfrage. Für Postdienstleistungen ist schon am 19. August eine neue Poststelle im Kornmarkt eröffnet worden, die ab September ihre Öffnungszeiten ausweiten will. Es handelt sich um eine „Partnerfiliale“ mit privatem Betreiber. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank und hat im Juni angekündigt, im Laufe des Jahres 2025 die Filiale in der Wormser Straße ganz zu schließen.

Dass es jetzt zu einer Zwischenphase mit nur noch Bankdienstleistungen kommt, hängt laut Postbank unter anderem damit zusammen, dass bei einer Schließungsentscheidung zuerst ein neuer Partner gesucht werde, um den Versorgungsauftrag zu erfüllen. Erst danach könne die Schließung geplant werden, für die weiterhin kein konkretes Datum genannt wird.