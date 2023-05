In einem Zustellbezirk der Deutschen Post im östlichen Stadtgebiet unter anderem mit Ziegelofenweg, Franz-Stützel-Straße und Fritz-Ober-Straße ist es in den vergangenen Tagen zu Verzögerungen bei der Briefzustellung gekommen. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mitteilte, sei in dem Bezirk 67346-16 für einige Tage eine neu angelernte Kraft eingesetzt gewesen, die aber „ein ziemliches Durcheinander hinterlassen habe“. Wie Leser gegenüber der RHEINPFALZ berichten, wurde in diesem Stadtgebiet zum Teil mehrere Tage lang keine Briefe ausgetragen. Seit Mittwoch sei der Bezirk wieder mit zwei erfahrenen Zustellern besetzt, die sämtliche Rückstände aufarbeiten würden, beteuert die Post.